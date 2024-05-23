Лишние зубы и отсутствие конечностей: досадные ляпы российских мультфильмов

В российских мультфильмах не обходится без ляпов

1:34 Your browser does not support the audio element. Кино

Российские мультфильмы нравятся не только детям, но и их родителям. Истории о богатырях, Маше и Медведе, Смешариках и других героях смотрятся живо и с интересом и вызывают добрую улыбку, однако самые внимательные зрители замечают ляпы, которые нередко встречаются в разных сценах.

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В мультфильме "Иван Царевич и Серый Волк" загадочно исчезают предметы. Например, в одной сцене на краю стола стоит голубая чашка, но в следующем эпизоде, когда царь разговаривает с министром, этой чашки уже нет. То же самое происходит с короной: царь положил её на ночь на скамейку, стоящую около кровати, но утром короны на скамейке уже не оказалось.

В одной из серий "Маши и Медведя" Медведь поздравляет Медведицу с днём рождения, но такое невозможно в природе, поскольку медвежата рождаются только зимой. Также зрители заметили, что цвет волос у Маши становится то светлее, то темнее.

В "Трёх богатырях и Шамаханской царице" в одной сцене у царя не было кисти на руке, а в "Трёх богатырях и Морском царе" у дедушки появился русалочий хвост.

В "Смешариках" дверь дома Совуньи была однотонной, но через секунду она внезапно становится разноцветной, а у Кроша каким-то образом "вырос" третий зуб, хотя у него их всегда было только два.

В "Барбоскиных" у Малыша то появляются, то исчезают полоски на хвосте, как у Розы — ресницы.