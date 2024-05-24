Как появилась традиция употребления в пищу попкорна во время просмотра фильмов

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Почему в кинотеатрах на самом деле принято есть попкорн

1:20
Кино

Сейчас во многих странах принято есть попкорн в кинотеатрах. Однако так было далеко не всегда.

Почему в кинотеатрах на самом деле принято есть попкорн
Фото: flickr.com by Marcus Quigmire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Попкорн стал популярен после 1885 года, когда Чарльз Криторз попробовал бросить в аппарат для обжарки арахиса несколько зёрен кукурузы. Он заметил, что в результате получается интересная закуска. В 1893 году предприниматель запатентовал своё изобретение — он внёс некоторые изменения в аппарат.

Несколькими годами спустя торговцы начали массово продавать попкорн в местах, где много людей, в том числе у входов в кинотеатры. Людям очень понравилась необычная закуска, и её стали часто приобретать. Тем не менее, в то время зрителей ещё не пускали в кинозалы с едой.

В 30-х годах XX века ситуация изменилась. Владельцы кинотеатров осознали, что продажа попкорна в их заведениях может существенно поднять прибыль. Кроме того, изготовление закуски обходилось дёшево. Уже к 1945 году более 50% попкорна употреблялось в пищу именно в кинозалах.

Кстати, не во всех странах принято есть попкорн за просмотром фильма. Например, в Колумбии употребляют в пищу жареных муравьёв.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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