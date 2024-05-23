Раневская раскрыла единственный способ жить долго: питание и спорт здесь ни при чём

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Раневская поделилась единственным способом долголетия

0:58
Кино

Фаина Раневская отличалась острым языком, недаром и по сей день в книжных магазинах продаются сборники её остроумных высказываний. Её цитаты отличаются оригинальностью. Мало кто мог додуматься до того, что говорила Фаина Георгиевна.

Раневская поделилась единственным способом долголетия
Фото: commons.wikimedia.org by HT SD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса не верила в вечную молодость. Она понимала, что невозможно всю жизнь оставаться молодым и в преклонном возрасте не иметь ни единой морщинки, однако она точно знала единственный способ долголетия. Это не касалось ни специальных диет, ни физических упражнений, ни отказа от алкоголя и сигарет.

"Стареть скучно, но это единственный способ жить долго", — говорила звезда советского театра и кино.

В этих словах сквозит огромная мудрость и знание жизни. Раневская понимала, что лучше всего не переживать из-за старости, а начать и в ней видеть плюсы и продолжать радоваться жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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