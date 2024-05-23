Раневская раскрыла единственный способ жить долго: питание и спорт здесь ни при чём

Фаина Раневская отличалась острым языком, недаром и по сей день в книжных магазинах продаются сборники её остроумных высказываний. Её цитаты отличаются оригинальностью. Мало кто мог додуматься до того, что говорила Фаина Георгиевна.
Актриса не верила в вечную молодость. Она понимала, что невозможно всю жизнь оставаться молодым и в преклонном возрасте не иметь ни единой морщинки, однако она точно знала единственный способ долголетия. Это не касалось ни специальных диет, ни физических упражнений, ни отказа от алкоголя и сигарет.
"Стареть скучно, но это единственный способ жить долго", — говорила звезда советского театра и кино.
В этих словах сквозит огромная мудрость и знание жизни. Раневская понимала, что лучше всего не переживать из-за старости, а начать и в ней видеть плюсы и продолжать радоваться жизни.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.