Раневская раскрыла единственный способ жить долго: питание и спорт здесь ни при чём

Раневская поделилась единственным способом долголетия

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Фаина Раневская отличалась острым языком, недаром и по сей день в книжных магазинах продаются сборники её остроумных высказываний. Её цитаты отличаются оригинальностью. Мало кто мог додуматься до того, что говорила Фаина Георгиевна.

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Актриса не верила в вечную молодость. Она понимала, что невозможно всю жизнь оставаться молодым и в преклонном возрасте не иметь ни единой морщинки, однако она точно знала единственный способ долголетия. Это не касалось ни специальных диет, ни физических упражнений, ни отказа от алкоголя и сигарет.

"Стареть скучно, но это единственный способ жить долго", — говорила звезда советского театра и кино.

В этих словах сквозит огромная мудрость и знание жизни. Раневская понимала, что лучше всего не переживать из-за старости, а начать и в ней видеть плюсы и продолжать радоваться жизни.