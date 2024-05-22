Главные роли остались в прошлом: кто снимает Чулпан Хаматову

Чулпан Хаматова, которая покинула Россию по политическим мотивам, снялась в эпизодической роли в фильме Кирилла Серебренникова, представленном на Каннском кинофестивале.
Живя в России Чулпан Хаматова активно снималась в кино. Однако после своего переезда в Латвию два года назад она столкнулась с трудностями в построении карьеры за границей. Из-за языкового барьера Хаматова редко получает предложения о работе в рижском театре и почти не снимается в кино.
Даже режиссёры, которые раньше сотрудничали с актрисой, предлагают ей только эпизодические роли. Например, Кирилл Серебренников, который недавно представил свой фильм "Лимонов: Баллада об Эдичке" на Каннском кинофестивале, дал Хаматовой совсем небольшую роль репортерши.
Хаматова даже не поехала в Канны в этом году. Хотя ещё в ")"! блистала там на красной дорожке.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.