Главные роли остались в прошлом: кто снимает Чулпан Хаматову

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Кирилл Серебренников снял в эпизодической роли Чулпан Хаматову

0:58
Кино

Чулпан Хаматова, которая покинула Россию по политическим мотивам, снялась в эпизодической роли в фильме Кирилла Серебренникова, представленном на Каннском кинофестивале.

Кирилл Серебренников снял в эпизодической роли Чулпан Хаматову
Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Живя в России Чулпан Хаматова активно снималась в кино. Однако после своего переезда в Латвию два года назад она столкнулась с трудностями в построении карьеры за границей. Из-за языкового барьера Хаматова редко получает предложения о работе в рижском театре и почти не снимается в кино.

Даже режиссёры, которые раньше сотрудничали с актрисой, предлагают ей только эпизодические роли. Например, Кирилл Серебренников, который недавно представил свой фильм "Лимонов: Баллада об Эдичке" на Каннском кинофестивале, дал Хаматовой совсем небольшую роль репортерши.

Хаматова даже не поехала в Канны в этом году. Хотя ещё в ")"! блистала там на красной дорожке.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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