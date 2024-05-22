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Стала известна дата выхода комедии "Внутренняя Мимперия"

Комедия "Внутренняя Мимперия" выйдет 25 мая

0:40
Кино

Премьера анимационной комедии "Внутренняя Мимперия" состоится 25 мая. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Комедия "Внутренняя Мимперия" выйдет 25 мая
Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ленту создал онлайн-кинотеатр "Premier" совместно с телеканалом "2х2". В качестве авторов сериала выступили Денис Всесвятский и Ксения Самарина, а режиссёра — Пётр Тарасов.

В предстоящем проекте покажут жизнь необычного чата соседей. Согласно сюжету "Внутренней Мимперии", безработный неудачник Пандыч станет главным по подъезду. Из-за этого он очутится в самом настоящем бытовом апокалипсисе.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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