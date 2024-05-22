Стала известна дата выхода комедии "Внутренняя Мимперия"

Комедия "Внутренняя Мимперия" выйдет 25 мая

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Премьера анимационной комедии "Внутренняя Мимперия" состоится 25 мая. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Ленту создал онлайн-кинотеатр "Premier" совместно с телеканалом "2х2". В качестве авторов сериала выступили Денис Всесвятский и Ксения Самарина, а режиссёра — Пётр Тарасов.

В предстоящем проекте покажут жизнь необычного чата соседей. Согласно сюжету "Внутренней Мимперии", безработный неудачник Пандыч станет главным по подъезду. Из-за этого он очутится в самом настоящем бытовом апокалипсисе.