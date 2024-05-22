Стала известна дата выхода комедии "Внутренняя Мимперия"

Премьера анимационной комедии "Внутренняя Мимперия" состоится 25 мая. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Ленту создал онлайн-кинотеатр "Premier" совместно с телеканалом "2х2". В качестве авторов сериала выступили Денис Всесвятский и Ксения Самарина, а режиссёра — Пётр Тарасов.
В предстоящем проекте покажут жизнь необычного чата соседей. Согласно сюжету "Внутренней Мимперии", безработный неудачник Пандыч станет главным по подъезду. Из-за этого он очутится в самом настоящем бытовом апокалипсисе.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.