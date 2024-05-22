Интернет-магазин: за что известной актрисе грозит 11 лет колонии общего режима

Прокуратура просит суд приговорить актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы за покушение на особо крупный сбыт наркотиков.
Хисамова вместе с двумя жителями Пензенской области планировала открыть в Пензе интернет-магазин для продажи наркотиков и психотропных веществ, и для этой цели приобрела более 2,6 кг криминального товара.
Артистку задержали в Москве в августе 2023 года, а в феврале 2024-го прокуратура передала её дело в суд. На первом заседании суда, прошедшем 27 марта, актриса и двое её подельников признали свою вину.
В прокуратуре отметили, что гособвинитель просил назначить актрисе наказание в виде 11 лет в колонии общего режима, а двум её соучастникам — по 8 лет строгого режима.
Напомним, что Рамиля Искандер (Хисамова) — неоднократно была награждена премиями за роли Элеоноры и Эсме в спектакле "Rock'n'Roll", а также Ассоль в спектакле "Алые паруса" и за другие работы.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.