Интернет-магазин: за что известной актрисе грозит 11 лет колонии общего режима

Прокурор попросил для актрисы Рамили Хисамовой 11 лет колонии

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Прокуратура просит суд приговорить актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы за покушение на особо крупный сбыт наркотиков.

Фото: Скриншот видео YouTube канала YouTube канал LUBLYAofficeLOVE is licensed under public domain

Хисамова вместе с двумя жителями Пензенской области планировала открыть в Пензе интернет-магазин для продажи наркотиков и психотропных веществ, и для этой цели приобрела более 2,6 кг криминального товара.

Артистку задержали в Москве в августе 2023 года, а в феврале 2024-го прокуратура передала её дело в суд. На первом заседании суда, прошедшем 27 марта, актриса и двое её подельников признали свою вину.

В прокуратуре отметили, что гособвинитель просил назначить актрисе наказание в виде 11 лет в колонии общего режима, а двум её соучастникам — по 8 лет строгого режима.

Напомним, что Рамиля Искандер (Хисамова) — неоднократно была награждена премиями за роли Элеоноры и Эсме в спектакле "Rock'n'Roll", а также Ассоль в спектакле "Алые паруса" и за другие работы.