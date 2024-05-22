Леонид Слуцкий и Константин Эрнст обсудили детали ленты о Владимире Жириновском

Первый канал подтвердил, что планирует снять сериал об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
Сегодня утром Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале написал, что встретился с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Они обсудили подробности предстоящей ленты.
"Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР", — сообщил Леонид Слуцкий.
Напомним, что Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.