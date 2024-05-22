Леонид Слуцкий и Константин Эрнст обсудили детали ленты о Владимире Жириновском

Первый канал подтвердил, что создаст сериал о Владимире Жириновском

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Первый канал подтвердил, что планирует снять сериал об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Фото: gov.ru by Государственная Дума is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сегодня утром Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале написал, что встретился с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Они обсудили подробности предстоящей ленты.

"Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР", — сообщил Леонид Слуцкий.

Напомним, что Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.