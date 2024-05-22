5 самых неудачных сцен в сериале "Постучись в мою дверь в Москве"

5 вызывающих неловкость сцен в "Постучись в мою дверь в Москве"

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Российский сериал "Постучись в мою дверь в Москве" стал ремейком турецкого "Постучись в мою дверь". В российской версии многие сцены почти скопированы из первоисточника, однако зрители отмечают, что они получились в разы хуже.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В сцене, когда Сергей (Никита Волков) обвиняет Сашу (Лиана Гриба) в воровстве, она обиделась на него и ушла, однако показала при этом такую мимику, будто страдает не от обиды, а от головной боли. В турецком сериале этот эпизод получился куда более ярким и эмоциональным.

Сцена в караоке в обоих сериалах была важна для примирения героев, однако если в оригинальном варианте Ханде Эрчел и Керем Бюрсин блестяще играют глазами и смотрят друг на друга с нежностью и тоской, то российские актёры смотрят друг на друга так, будто хотят не обняться, а долго и мучительно выяснять отношения.

Признание в любви Саши и Сергея получилось сухим и натянутым, к тому же во всех эпизодах, предшествовавших ему, не чувствовалось, что отношения героев стали более тёплыми. Некоторые зрители считают, что турецкие актёры переиграли в этой сцене, но в таком случае можно смело заявить, что Лиана Гриба и Никита Волков точно недоигрывают.

Сцена в кафе тоже получилась неуклюжей и грубоватой, особенно реплика героя, когда он просит любимую поаккуратнее пить горячий чай, чтобы не обжечь губы, потому что иначе она не сможет его целовать. В турецком сериале диалоги персонажей получились более мягкими и естественными, как и сама актёрская игра.

Зрители не понимают, зачем режиссёру понадобилось, чтобы в кинотеатре у Сергея случился приступ бешеной страсти, когда он набросился на Сашу и рассыпал попкорн. Это смотрится особенно нелепо в контрасте с другими эпизодами, в которых герой остаётся с каменным лицом и почти не показывает эмоций. По всей видимости, создателям сериала хотелось добавить "перчика", однако в данном случае это получилось неуместно. В "Постучись в мою дверь" в первую очередь упор делается на душевное единение героев, и этого более чем достаточно, чтобы растрогать зрителей.