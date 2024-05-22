Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда жилья подорожала в среднем по России на 32%
На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем
Привычка проглатывать жвачку может стать причиной непроходимости кишечника
Круговая подтяжка лица: метод возвращения молодости
Как правильно планировать время для ванны после физических нагрузок
Прокурор попросил для актрисы Рамили Хисамовой 11 лет колонии
Рассказываем об очень ценном тюльпане
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
5 самых неудачных сцен в сериале "Постучись в мою дверь в Москве"

5 вызывающих неловкость сцен в "Постучись в мою дверь в Москве"

2:22
Кино

Российский сериал "Постучись в мою дверь в Москве" стал ремейком турецкого "Постучись в мою дверь". В российской версии многие сцены почти скопированы из первоисточника, однако зрители отмечают, что они получились в разы хуже.

5 вызывающих неловкость сцен в "Постучись в мою дверь в Москве"
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В сцене, когда Сергей (Никита Волков) обвиняет Сашу (Лиана Гриба) в воровстве, она обиделась на него и ушла, однако показала при этом такую мимику, будто страдает не от обиды, а от головной боли. В турецком сериале этот эпизод получился куда более ярким и эмоциональным.

Сцена в караоке в обоих сериалах была важна для примирения героев, однако если в оригинальном варианте Ханде Эрчел и Керем Бюрсин блестяще играют глазами и смотрят друг на друга с нежностью и тоской, то российские актёры смотрят друг на друга так, будто хотят не обняться, а долго и мучительно выяснять отношения.

Признание в любви Саши и Сергея получилось сухим и натянутым, к тому же во всех эпизодах, предшествовавших ему, не чувствовалось, что отношения героев стали более тёплыми. Некоторые зрители считают, что турецкие актёры переиграли в этой сцене, но в таком случае можно смело заявить, что Лиана Гриба и Никита Волков точно недоигрывают.

Сцена в кафе тоже получилась неуклюжей и грубоватой, особенно реплика героя, когда он просит любимую поаккуратнее пить горячий чай, чтобы не обжечь губы, потому что иначе она не сможет его целовать. В турецком сериале диалоги персонажей получились более мягкими и естественными, как и сама актёрская игра.

Зрители не понимают, зачем режиссёру понадобилось, чтобы в кинотеатре у Сергея случился приступ бешеной страсти, когда он набросился на Сашу и рассыпал попкорн. Это смотрится особенно нелепо в контрасте с другими эпизодами, в которых герой остаётся с каменным лицом и почти не показывает эмоций. По всей видимости, создателям сериала хотелось добавить "перчика", однако в данном случае это получилось неуместно. В "Постучись в мою дверь" в первую очередь упор делается на душевное единение героев, и этого более чем достаточно, чтобы растрогать зрителей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин "Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Последние материалы
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Страховщики не хотят продавать каско на Mercedes e-class, BMW Х5 и Lada Granta
Что изменит смерть президента Ирана Раиси? Шокирующий прогноз
Максим Матвеев показал поклонникам фотографии своей мамы
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем
Кинологи рассказали о "собачьих глазах"
Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми
Зрители остались недовольны игрой Полины Гагариной в "Красных линиях"
Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников