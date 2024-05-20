Убить Диму: стартовали съёмки комедийного сериала "Минус Дима" про обитателей питерской коммуналки

KION и студия LOOKFILM начали работу над комедийным сериалом "Минус Дима" про обитателей питерской коммуналки. Главные роли в нём исполнят Тимофей Трибунцев, Екатерина Вилкова и Анна Михалкова.
Сериал расскажет историю семьи Громовых, которая живёт в центре Петербурга в большой коммунальной квартире. У них есть план — купить отдельное жильё. Но всё меняется, когда на пороге квартиры появляется Дима — бывший муж Иры и отец Оли. Он алкоголик и манипулятор, который давно ушёл из семьи. Дима портит все планы Громовых, и им приходится жить с ним вместе. Он каждый день устраивает пьяные выходки, ведёт себя асоциально и мешает им жить спокойно.
Женщины решают избавиться от него, но не могут сделать это по-хорошему. От отчаяния они даже думают о том, чтобы убить Диму. Но смогут ли они осуществить свой план? Это вы узнаете, посмотрев сериал "Минус Дима".
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.