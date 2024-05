Убить Диму: стартовали съёмки комедийного сериала "Минус Дима" про обитателей питерской коммуналки

KION и студия LOOKFILM начали работу над комедийным сериалом "Минус Дима" про обитателей питерской коммуналки. Главные роли в нём исполнят Тимофей Трибунцев, Екатерина Вилкова и Анна Михалкова.

Фото: YouTube канал Лучшие и самые последние новости сериалов и фильмов by Скриншот видео YouTube канала Лучшие и самые последние новости сериалов и фильмов 483 тыс. подписчико is licensed under public domain