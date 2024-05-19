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Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" Роман Попов рассказал, на что готов ради кино

Актёр Роман Попов готов похудеть за полтора месяца ради съёмок в кино

0:56
Кино

Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" Роман Попов заявил, что готов похудеть ради съёмок за полтора месяца. Об этом он сообщил на шоу "Секрет на миллион".

Актёр Роман Попов готов похудеть за полтора месяца ради съёмок в кино
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр признался, что имеет проблемы с щитовидной железой. Из-за этого он набирает лишние килограммы. Однако Роман Попов научился контролировать вес.

"После 20-и лет я начал расти в ширь. Это щитовидка, рухнувшая на фоне генетики. У меня по маминой линии у всех проблемы с щитовидкой. Спустя годы я научился работать с весом. Нужно похудеть? Дайте мне полтора месяца и идём в кадр", — заявил актёр. 

Роман Попов добавил, что иногда режиссёры просят его набрать вес. По признанию актёра, это сделать сложнее, чем похудеть.

Ранее Сергей Бурунов сообщил, что собирается стать более стройным.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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