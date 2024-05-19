Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" Роман Попов рассказал, на что готов ради кино

Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" Роман Попов заявил, что готов похудеть ради съёмок за полтора месяца. Об этом он сообщил на шоу "Секрет на миллион".
Актёр признался, что имеет проблемы с щитовидной железой. Из-за этого он набирает лишние килограммы. Однако Роман Попов научился контролировать вес.
"После 20-и лет я начал расти в ширь. Это щитовидка, рухнувшая на фоне генетики. У меня по маминой линии у всех проблемы с щитовидкой. Спустя годы я научился работать с весом. Нужно похудеть? Дайте мне полтора месяца и идём в кадр", — заявил актёр.
Роман Попов добавил, что иногда режиссёры просят его набрать вес. По признанию актёра, это сделать сложнее, чем похудеть.
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