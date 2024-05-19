Ксения Собчак рассказала, что посетила Каннский кинофестиваль

Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль

Журналистка Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ксения Собчак рассказала, что до этого момента 2 года не была на мероприятии.

"Ну что же, вот я и долетела до Канн. 2 года пропуска и снова здесь. Встретила много знакомых людей", — написала она.

Журналистка добавила, что накануне зрители были в восторге от картины Жака Одиара "Эмилия Перес". Кроме того, ей понравился вечер.

"Многие в зале оценивали картину так — "это однозначно пальмовая ветвь". Я об этом судить точно не берусь, но вечер получился фантастическим даже после адового перелёта", — сообщила Ксения Собчак.

Открытие Каннского фестиваля состоялось 14 мая на юге Франции. Мероприятие продлится до 25 числа.