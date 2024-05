Ксения Собчак рассказала, что посетила Каннский кинофестиваль

Журналистка Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International