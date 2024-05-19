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Режиссёр Пол Шредер после успеха "О, Канада" в Каннах начинает работу над новым фильмом "Non Compos Mentis"

Автор "О, Канада" Пол Шредер начнёт съёмки нуарного проекта этой осенью

0:42
Кино

77-летний режиссёр Пол Шредер, недавно представивший в Каннах свой фильм "О, Канада", объявил о своём следующем проекте.

Автор "О, Канада" Пол Шредер начнёт съёмки нуарного проекта этой осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Mehr News Agency is licensed under CC BY 4.0

Шредер рассказал, что этой осенью начнёт производство нуарного фильма "Non Compos Mentis", над сценарием к которому он сейчас работает. Название восходит к латинской фразе, переводящейся как "не владеющий умом".

"Это история о глупых действиях, которые мужчины предпринимают ради любви", — уточнил режиссёр на пресс-конференции "О, Канада".

Вместе с продюсером Даниэлем Гонсалесом он уже нашёл финансирование проекта и в настоящий момент проводит кастинг.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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