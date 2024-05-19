Звёздный состав в англоязычном дебюте Пабло Траперо: фильм "…И сыновья" по книге Дэвида Гилберта

Билл Найи сыграет в фильме "…И сыновья" по роману Дэвида Гилберта

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёры Билл Найи, Мэтт Смит, Джордж Маккей и Ноа Джуп сыграют ключевые роли в киноленте "…И сыновья" (& Sons). По информации Deadline, этот фильм, снятый по одноимённому роману Дэвида Гилберта, станет первой англоязычной работой знаменитого аргентинского режиссёра и трёхкратного лауреата Венецианского кинофестиваля Пабло Траперо ("Белый слон", "Клан").

Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Delgado is licensed under CC BY-SA 4.0

Главный персонаж Эндрю — писатель-романист, наиболее известный как А. Н. Дайер. Его первый роман, написанный в возрасте 27 лет, моментально превратился в бестселлер, разошёлся тиражом в 45 миллионов экземпляров и породил культ вокруг его загадочного создателя. Однажды утром Эндрю просыпается с чувством, что его дни сочтены. Осознавая, что время на Земле ограничено, он стремится восстановить ключевые связи в своей жизни, приглашая своих сыновей провести с ним последние дни.

Однако 20 лет назад определённый инцидент разрушил семью Дайеров. Сын Энди стал причиной разрыва отца с его другими сыновьями Ричардом и Джейми, а также с бывшей женой Изабель. Когда же сыновья приезжают, ожидая извинений, Эндрю, к их удивлению, не просит прощения, а делится чем-то настолько невероятным, что кажется неправдоподобным.