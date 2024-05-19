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Вестерн "Горизонты: Часть 1" Кевина Костнера: новый трейлер и дата российской премьеры

"Горизонты: Часть 1": второй трейлер фильма Костнера раскрывает опасности Запада

1:19
Кино

Вышел второй трейлер к ожидаемому кинопроекту Кевина Костнера "Горизонты: Часть 1", который раскрывает опасности и вызовы Дикого Запада. В этой вестерн-саге приняли участие звёздные актёры, включая Сиенну Миллер, Сэма Уортингтона, Джену Мэлоун, Майкла Рукера и других.

"Горизонты: Часть 1": второй трейлер фильма Костнера раскрывает опасности Запада
Фото: commons.wikimedia.org by Carol M. Highsmith is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Фильм, созданный в рамках великолепных традиций культовых вестернов Warner Bros. Pictures, исследует привлекательность Старого Запада и рассказывает о том, как он был завоёван и потерян.

Захватывая период четырёх лет Гражданской войны с 1861 по 1865 год, проект Костнера позволит зрителям пережить эмоциональное путешествие по стране, раздираемой внутренним конфликтом, и увидеть жизнь семей, друзей и врагов, стремящихся осмыслить истинное значение единства Соединённых Штатов Америки.

Вестерн показывает изнурительную борьбу за Дикий Запад и внутренние противостояния страны в период войны через переживания простых людей, оказавшихся втянутыми в этот национальный разлад.

Российская премьера запланирована на 27 июня, а выход второй части ожидается 15 августа текущего года.

Horizon: An American Saga | Official Trailer #2
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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