Вестерн "Горизонты: Часть 1" Кевина Костнера: новый трейлер и дата российской премьеры

Вышел второй трейлер к ожидаемому кинопроекту Кевина Костнера "Горизонты: Часть 1", который раскрывает опасности и вызовы Дикого Запада. В этой вестерн-саге приняли участие звёздные актёры, включая Сиенну Миллер, Сэма Уортингтона, Джену Мэлоун, Майкла Рукера и других.
Фильм, созданный в рамках великолепных традиций культовых вестернов Warner Bros. Pictures, исследует привлекательность Старого Запада и рассказывает о том, как он был завоёван и потерян.
Захватывая период четырёх лет Гражданской войны с 1861 по 1865 год, проект Костнера позволит зрителям пережить эмоциональное путешествие по стране, раздираемой внутренним конфликтом, и увидеть жизнь семей, друзей и врагов, стремящихся осмыслить истинное значение единства Соединённых Штатов Америки.
Вестерн показывает изнурительную борьбу за Дикий Запад и внутренние противостояния страны в период войны через переживания простых людей, оказавшихся втянутыми в этот национальный разлад.
Российская премьера запланирована на 27 июня, а выход второй части ожидается 15 августа текущего года.
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