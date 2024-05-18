Создатели серии проектов "Пятница 13-е" думают над серьёзным расширением франшизы

Создатели популярной серии фильмов "Пятница 13-е" сообщили, что планируют серьёзно расширить проект, пишет портал "VGC".
Авторы хотят выпускать новые картины про Джейсона Вурхиза в маске хоккеиста. При этом могут быть созданы и видеоигры на основе "Пятницы 13-е". Контролировать процесс станет Виктор Миллер. Он является владельцем прав на оригинальный фильм.
Напомним, что проект "Пятница 13-е" вышел в 1980 году. По сюжету вожатые детского лагеря пытались спастись от беспощадного преследователя. Впоследствии были выпущены и другие картины про маньяка.
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