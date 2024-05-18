Создатели серии проектов "Пятница 13-е" думают над серьёзным расширением франшизы

Создатели серии фильмов "Пятница 13-е" планируют расширить франшизу

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Создатели популярной серии фильмов "Пятница 13-е" сообщили, что планируют серьёзно расширить проект, пишет портал "VGC".

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Авторы хотят выпускать новые картины про Джейсона Вурхиза в маске хоккеиста. При этом могут быть созданы и видеоигры на основе "Пятницы 13-е". Контролировать процесс станет Виктор Миллер. Он является владельцем прав на оригинальный фильм.

Напомним, что проект "Пятница 13-е" вышел в 1980 году. По сюжету вожатые детского лагеря пытались спастись от беспощадного преследователя. Впоследствии были выпущены и другие картины про маньяка.