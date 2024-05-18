"Sony Pictures" объявила дату выхода фильма ужасов "Астрал 6"

Кинокомпания "Sony Pictures" анонсировала дату премьеры фильма ужасов "Астрал 6". Об этом пишет портал "Deadline".
Первый показ картины должен состояться 29 августа 2025-го. При этом создатели планируют завершить съёмки до конца 2024 года. Пока нет каких-либо подробностей о будущем проекте. Известно только, что он не имеет отношения к спин-оффу от постановщика Джереми Слейтера.
Фильм "Астрал" вышел в 2010 году. Картина была встречена зрителями положительно, и впоследствии авторы сняли ещё 5 проектов.
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