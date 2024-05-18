"Sony Pictures" объявила дату выхода фильма ужасов "Астрал 6"

Фильм "Астрал 6" впервые покажут 29 августа 2025 года

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания "Sony Pictures" анонсировала дату премьеры фильма ужасов "Астрал 6". Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: unsplash.com by Caleb Woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый показ картины должен состояться 29 августа 2025-го. При этом создатели планируют завершить съёмки до конца 2024 года. Пока нет каких-либо подробностей о будущем проекте. Известно только, что он не имеет отношения к спин-оффу от постановщика Джереми Слейтера.

Фильм "Астрал" вышел в 2010 году. Картина была встречена зрителями положительно, и впоследствии авторы сняли ещё 5 проектов.