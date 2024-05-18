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Стало известно, когда выйдет фильм о "Формуле-1" с Брэдом Питтом в роли опытного гонщика

Фильм о "Формуле-1" с Брэдом Питтом впервые покажут 27 июня 2025 года

0:44
Кино

Премьера фильма о "Формуле-1" с Брэдом Питтом состоится 27 июня 2025 года. Об этом пишет портал "Collider".

Фильм о "Формуле-1" с Брэдом Питтом впервые покажут 27 июня 2025 года
Фото: peterauto.peter.fr by Peter & Associés is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Проект будет называться "Апогей". В качестве его режиссёра выступит Джозеф Косински. Ранее он работал над картинами "Топ Ган: Мэверик", "Дело храбрых" и другими. Предстоящий фильм станут показывать в IMAX-кинотеатрах в течение 2-х недель. 

По сюжету к команде "Апекс" присоединяется восходящая звезда "Формулы-1" Джошуа Пирс. Представители команды понимают, что ему нужен опытный наставник. В таком качестве выступит Санни Хейс (Брэд Питт). Он является ветераном гонок 90-х.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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