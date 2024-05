Свой среди чужих: за что Никиту Михалкова обвинили во взяточничестве во время съемок в Чечне

В 1974 году Никита Михалков дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Фото: YouTube канал MOVIE.ESSENCE by Скриншот видео YouTube канала MOVIE.ESSENCE is licensed under public domain