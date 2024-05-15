Свой среди чужих: за что Никиту Михалкова обвинили во взяточничестве во время съемок в Чечне

В 1974 году Никита Михалков дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Съёмки картины проходили в Чечне. Как это часто делается для создания массовки решили пригласить местное население. Для этой цели дали соответствующее объявление:
"Приходите с паспортами. Гонорар за съёмочный день — 10 рублей с конём, а без коня — 5 рублей"
Мужчины пришли вовремя, но оказалось, что они поняли условия участия в съемках по-своему: каждый из них принёс с собой в паспорте соответствующую денежную купюру. Из-за этого Михалкову пришлось долго объясняться. Дело могло принять крутой оборот: режиссера чуть не обвинили во взяточничестве.
Кроме того, накануне съёмок многие участники массовки интересовались:
"Оружие дадут, или со своим приходить?"
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