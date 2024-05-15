Не была ханжой: стало известно, почему в присутствии Одри Хепберн никто не сквернословил

Одри Хепберн отличалась аристократизмом благодаря своему происхождению

Одри Хепбёрн была единственным ребёнком Джозефа Виктора Растона, англо-ирландского банкира, и баронессы Эллы Ван Хеемстра из голландской аристократической семьи.

Фото: "Завтрак у Тиффани" трейлер by Скриншот трейлера "Завтрак у Тиффани" is licensed under public domain

"Одри Хепбёрн — это воплощение природной красоты. Она обладала удивительным шармом, внутренней красотой, которая излучалась в её улыбке", — говорила о ней редактор журнала Elle Рози Грин.

В присутствии Одри Хепбёрн никто никогда не сквернословил. Мужчины, знакомые с актрисой, говорили, что она не была ханжой, но при её появлении было невозможно выражаться нецензурно.

Одри сильно отличалась от современных звёзд своей хрупкостью, непосредственностью, шармом и аристократизмом. В фильме "Римские каникулы" она играла настоящую принцессу, и все, кто видел фильм, вряд ли усомнятся в её благородном происхождении, настолько достоверным был её образ. Возможно, её героиня была настолько утонченной, потому что и сама Одри наполовину была дворянских кровей.