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Два шута: зрители оценили попытку Смольянинова* и Хаматовой примазаться к славе русского поэта

Смольянинов* и Хаматова выступили в Риге с концертом, посвященным Даниилу Хармсу

Кино

Артисты-иноагенты, покинувшие Россию после начала СВО, поначалу удивляли многих своими призывами не запрещать русскую культуру, но со временем стало понятно, что они защищают ее из корыстных соображений.

Смольянинов* и Хаматова выступили в Риге с концертом, посвященным Даниилу Хармсу
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0.

Критикуя Россию и сограждан, они не отказались от русского языка. Живя в Латвии и Франции, пишут стихи, песни и выступают на родном языке. Попытки выучить иностранную речь оказались бесплодными, да и все равно они не интересны иностранному зрителю.

Так, в Риге идут концерты для русскоязычной публики, на которых актёры Артур Смольянинов* и Чулпан Хаматова читают стихи русского поэта с трудной судьбой Даниила Хармса. При жизни его печатали мало, а после начала войны обвинили в пронемецких настроениях. Во время блокады он умер в ленинградской психиатрической клинике. Неизвестно, были ли обвинения в адрес Хармса справедливыми, но спустя много лет он был реабилитирован и признан одним из лучших поэтов страны. Его произведения регулярно печатались с начала 1960-х годов.

И вот эти люди пытаются связать имя Хармса с собой, выходят на сцену в футболках с цитатами из его стихов, публикуют в соцсетях фотографии со строчками поэта, Так литературный вечер превращается в очередное прозападное пропагандистское мероприятие.

Причем в фойе продаются футболки с людоедскими либеральными лозунгами. А сборы направляются якобы "на продукты для жителей Украины", хотя понятно, что они пойдут на нужды ВСУ.

Зрители-пользователи Сети выразили однозначную реакцию на это событие: два шута. Они удивлены, что в отношении этих людей до сих пор не возбуждено уголовное дело, поскольку их деятельность давно вышла за рамки статуса иностранного агента.

*Признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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