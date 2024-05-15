Два факта из биографии жены Александра Петрова, о которых актёр никогда не говорит

Почти год назад Александр Петров удивил общественность, неожиданно женившись. Ещё удивительнее было то, что его избранницей стала не Стася Милославская, с которой он долго встречался, а Виктория Антонова, с которой, по словам Петрова, он случайно познакомился на улице.
Рассказывая о своей жене, Петров всегда уверял, что она не имеет никакого отношения к миру кино и шоу-бизнесу, однако на самом деле Виктория окончила актёрскую студию и играла в подольском театре. Также она пыталась поступить в Щепкинское училище и записала видеовизитку, но её не приняли в учебное заведение.
Ещё один факт из жизни Виктории Петровой, о котором её муж всегда молчит, — это происхождение жены российской звезды. Виктория родом из Узбекистана. Она жила с матерью в Ташкенте. В семье не было отца.
Когда Виктория была ещё ребёнком, они переехали в Москву, где мать вышла замуж и родила пятерых детей, поэтому жена Петрова хорошо знакома с жизнью в многодетной семье.
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