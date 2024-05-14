Актёр Крис Хемсворт рассказал, какие коллеги его раздражают

Крис Хемсворт не любит актёров, которые снимались в фильмах "Marvel" и критикуют их

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Крис Хемсворт заявил, что его раздражают актёры, которые критикуют фильмы компании "Marvel", хотя сами в них принимали участие. Об этом он рассказал изданию "The Times".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению Криса Хемсворта, некоторые коллеги начинают критиковать картины, так как проекты не стали популярными.

"Это похоже на что-то в духе: "Это успешные фильмы, снимите меня в одном из них! Почему фильм со мной не стрельнул? Пойду-ка я их критиковать". Подобное было и раньше, когда актёры позже говорили о каком-либо сериале с чувством вины или стыда. Смирение имеет большое значение", — заявил он.

Ранее Крис Хемсворт сообщил, что его персонаж в фильме "Тор 4: Любовь и Гром" стал слишком однотипным.