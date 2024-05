Какая лютая чушь!: Гарик Харламов посмеялся над сплетнями о его браке

Гарик Харламов назвал "лютой чушью" слухи о том, что мама заставила его жениться на актрисе Катерине Ковальчук.

Фото: YouTube канал Forbes by Скриншот видео YouTube канала Forbes is licensed under public domain