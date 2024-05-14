Какая лютая чушь!: Гарик Харламов посмеялся над сплетнями о его браке

Гарик Харламов опроверг слухи о том, что решил жениться под давлением своей мамы

Гарик Харламов назвал "лютой чушью" слухи о том, что мама заставила его жениться на актрисе Катерине Ковальчук.

Фото: YouTube канал Forbes by Скриншот видео YouTube канала Forbes is licensed under public domain

Информация о том, что он якобы сделал Катерине предложение под давлением мамы вызвала у обычно добродушного Харламова целую гамму эмоций от удивления до возмущения.

"Обожаю! Какая лютая чушь! Вот как они это делают? Ссылаясь на якобы мою прямую речь в передаче "Ты не поверишь" на НТВ. Вы же должны понимать, что я никакого интервью по поводу моей семьи никому кроме Азамата и Дороха в "Кстати" не давал. Соответственно, это клевета", — написал Гарик Харламов в микроблоге.

Комик рассказал о предложении руки и сердца в эфире шоу "Кстати", где заявил, что это уж точно будет его последний брак.