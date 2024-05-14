Актриса Елена Санаева сама вызвала скорую и была госпитализирована из-за проблем с сердцем

Елену Санаеву, народную артистку Российской Федерации, госпитализировали из-за проблем с дыханием. Скорую помощь вызвала сама артистка.
13 мая у 81-летней Елены Санаевой возникли проблемы с дыханием, и она вызвала скорую помощь. Как сообщается, ей стало трудно дышать из-за проблем с сердцем. После осмотра врачи диагностировали лёгочную эмболию и приняли решение о госпитализации народной артистки.
Елена Санаева, вдова Ролана Быкова, известна по многочисленным ролям в кино и ярким театральным работам. Последнее время она давала комментарии по поводу съемок римейка сказки о Буратино. В оригинальной картине они с мужем сыграли лису Алису и кота Базилио.
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