Актриса Елена Санаева сама вызвала скорую и была госпитализирована из-за проблем с сердцем

Народную артистку России Елену Санаеву госпитализировали из-за проблем с дыханием

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Елену Санаеву, народную артистку Российской Федерации, госпитализировали из-за проблем с дыханием. Скорую помощь вызвала сама артистка.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

13 мая у 81-летней Елены Санаевой возникли проблемы с дыханием, и она вызвала скорую помощь. Как сообщается, ей стало трудно дышать из-за проблем с сердцем. После осмотра врачи диагностировали лёгочную эмболию и приняли решение о госпитализации народной артистки.

Елена Санаева, вдова Ролана Быкова, известна по многочисленным ролям в кино и ярким театральным работам. Последнее время она давала комментарии по поводу съемок римейка сказки о Буратино. В оригинальной картине они с мужем сыграли лису Алису и кота Базилио.