Юра Борисов сыгравший Пушкина в музыкальном фильме "Пророк" заявил, что поэта "штырило" от происходящего

Российский актер Юра Борисов рассказал, что получил главную роль в фильме-мюзикле Феликса Умарова «Пророк, История Александра Пушкина», в котором ему предстоит исполнить вокальные партии самого поэта.

Фото: YouTube канал МИР-ТРЕЙЛЕРОВ by Скриншот видео YouTube канала МИР-ТРЕЙЛЕРОВ is licensed under public domain