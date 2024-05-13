Юра Борисов сыгравший Пушкина в музыкальном фильме "Пророк" заявил, что поэта "штырило" от происходящего

Юра Борисов сыграл поющего Пушкина в фильме "Пророк"

Российский актер Юра Борисов рассказал, что получил главную роль в фильме-мюзикле Феликса Умарова «Пророк, История Александра Пушкина», в котором ему предстоит исполнить вокальные партии самого поэта.

Фото: YouTube канал МИР-ТРЕЙЛЕРОВ by Скриншот видео YouTube канала МИР-ТРЕЙЛЕРОВ is licensed under public domain

Актёр сообщил, что съёмки уже завершены, но работа над музыкальными композициями продолжается. Борисов говорит о себе как о не поющем артисте, и это для него совершенно новый опыт. Сейчас ему приходится много работать над вокалом.

Педагоги заверили его, что нет людей, которые не могут петь, просто они думают, что не умеют, и поэтому даже не пытаются. Зрителю предстоит оценить новые грани талантливого артиста.

По словам актера, он видит своего героя, как человека, которого еще "при жизни пытались втиснуть в определенный контекст", тем более после его трагической гибели. Не было цели показать некий идеал, памятник, отлитый в бронзе,

"Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил, и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и Богу. В нем это искрило, и он не знал, что с этим делать. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом".

У команды создателей фильма появился уникальный шанс вывести образ великого русского литератора не только поэтическими средствами, но и музыкальными.

11 марта 2024 года кинокомпания «Централ Партнершип» обнародовала первый тизер-трейлер фильма. В российский прокат «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет 14 февраля 2025 года.