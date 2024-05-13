Алексей Воронков: "Сто лет тому вперёд" собрал в прокате меньше, чем ожидали кинотеатры

Фильм "Сто лет тому вперёд" не оправдал ожиданий кинотеатров

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что фильм "Сто лет тому вперёд" не оправдал ожиданий кинотеатров. Об этом он сообщил Национальной службе новостей.

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Алексей Воронков рассказал, что проект по прогнозам должен был собрать 2,5-3 миллиарда рублей. Однако этого не произошло.

"По прогнозам кинотеатров, мы ожидали, что фильм подберётся к 2,5-3 миллиарда рублей с учётом качества картины, съёмки. По нашему мнению, фильм немножко недособрал, он работал в условиях полного отсутствия конкуренции. На этом фоне понятно, что мы ожидали намного больших сборов", — заявил он.

Картина "Сто лет тому вперёд" вышла в прокат 18 апреля. Фильм заработал около 1,2 миллиарда рублей.