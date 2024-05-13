Выйду — моей будешь!: сыграв Маньку Облигацию Лариса Удовиченко стала звездой преступного мира

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После фильма "Место встречи изменить нельзя" Удовиченко завалили письмами из тюрем

1:09
Кино

В мае 1978 года на Одесской киностудии начались съёмки пятисерийного телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя".

После фильма "Место встречи изменить нельзя" Удовиченко завалили письмами из тюрем
Фото: YouTube канал Советские фильмы, спектакли и телепередачи by Скриншот видео YouTube канала Советские фильмы, спектакли и телепередачи is licensed under public domain

В основу снятого Станиславом Говорухиным фильма легла книга братьев Вайнеров "Эра милосердия". Примечательно, что Владимир Шарапов, главный герой фильма, также является героем и других произведений братьев Вайнеров: "Ощупью в полдень", "Лекарство для Несмеяны" и "Гонки по вертикали".

Мало кто знает, что существовал проект продолжения, который успел расписать сам Владимир Высоцкий - с законченным сюжетом на шесть серий. Но Станислав Говорухин справедливо решил, что после смерти Высоцкого эта затея теряет всякий смысл.

Интересно, что Лариса Удовиченко, сыгравшая Маньку Облигацию, стала героиней блатного народа. Её завалили письмами из тюрем, в которых писали что-то вроде: "Не горюй! Выйду — моей будешь!". Один особо настойчивый поклонник после отсидки даже пришёл к ней домой, и пришлось выпроваживать его с милицией.

2:17 / 8:05 Манька Облигация. Сцена задержания из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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