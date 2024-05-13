Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой вред здоровью может принести шпинат
Роман Пинчук закрыл карточные долги Хемингуэя и Дали на 12 миллионов евро
Алексей Барабаш заявил, что зрители любят исторические фильмы из-за тоски по прошлому
Эксперты рассказали, как получить временный полис ОМС
Дизайнер рассказал, где хранить вещи в маленькой квартире
Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"
Россиянка была удивлена местным традициям в Германии
Стало известно, могут ли питомцы выражать эмоции
Учёные обнаружили влияние света на когнитивные способности человека
Без мамы пока никак: Никита Пресняков обратился к Орбакайте за помощью

Орбакайте разместила в своем блоге информацию о распродаже билетов на концерт сына

0:46
Кино

Никита Пресняков объявил о том, что отметит своё 33-летие на сцене клуба в Сан-Франциско, где он строит музыкальную карьеру. Но вот с продажей билетов дело не заладилось. Желающих немного.

В прошлый раз, выступая в Лос-Анджелесе, Пресняков бесплатно раздавал билеты всем девушкам. Сейчас он объявил о трёхдневной распродаже билетов на концерт с большой скидкой. 

Помочь Никите с аншлагом взялась его мать певица и актриса Кристина Орбакайте. Сегодня звезда "Гардемаринов" разместила в своем личном блоге объявление о распродаже билетов. Поторапливая потенциальных покупателей, она добавила, что акция действует всего три дня.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Последние материалы
Юрий Борисов: сценарий фильма о Пушкине переписывали несколько раз
Спутники Starlink столкнулись с проблемами из-за сильной магнитной бури
Эксперты назвали нелюбимый запах кошек
МИД Великобритании призвало избегать поездок в 24 страны
Дизайнер пояснил, почему бежевый цвет не подходит для спальни
Новый сезон "ВИА Суперстар!" на НТВ: возвращение легенд музыки
Кто такие страховые агенты и зачем они нужны?
Клубничникам на заметку
Полезные свойства соевого соуса
Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы: вполне может стать лёгким ужином
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников