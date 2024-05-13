Без мамы пока никак: Никита Пресняков обратился к Орбакайте за помощью

Орбакайте разместила в своем блоге информацию о распродаже билетов на концерт сына

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Пресняков объявил о том, что отметит своё 33-летие на сцене клуба в Сан-Франциско, где он строит музыкальную карьеру. Но вот с продажей билетов дело не заладилось. Желающих немного.

В прошлый раз, выступая в Лос-Анджелесе, Пресняков бесплатно раздавал билеты всем девушкам. Сейчас он объявил о трёхдневной распродаже билетов на концерт с большой скидкой.

Помочь Никите с аншлагом взялась его мать певица и актриса Кристина Орбакайте. Сегодня звезда "Гардемаринов" разместила в своем личном блоге объявление о распродаже билетов. Поторапливая потенциальных покупателей, она добавила, что акция действует всего три дня.