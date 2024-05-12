Девочка, которая встретилась с Владимиром Путиным 12 лет назад, рассказала, как сложилась её жизнь

Соня Пятница, девочка, с которой Владимир Путин встретился 12 лет назад в Кремле, рассказала, что решила связать свою жизнь со сферой кино. Об этом она сообщила агентству "ТАСС".
Девушка заявила, что сейчас учится на продюсера в школе кино и телевидения "Индустрия". Ей очень нравится эта профессия.
"Очень люблю эту профессию, это безумно интересно. Кино попало в мою жизнь внезапно и неожиданно. Я прошла конкурс на члена молодого жюри фестиваля молодого кино "МакГаффин Film Fest" 2019". Фестиваль прошёл, и я захотела стать одним из его организаторов. Написала своим теперь уже коллегам, а они позвали меня к ним учиться. Я проучилась в киношколе 2 года, сняла несколько коротких метров и поняла, что хочу заниматься созданием кино", — рассказала Соня Пятница.
Сейчас девушке 20 лет. Её знакомство с президентом России произошло в 2011 году, когда она боролась с онкологическим заболеванием. Соня Пятница призналась ему, что хочет побывать "в Кремле, в красной башне". В 2012-м Владимир Путин исполнил её желание.
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