Девочка, которая встретилась с Владимиром Путиным 12 лет назад, рассказала, как сложилась её жизнь

Девочка, которая встретилась с Путиным 12 лет назад, решила посвятить себя кино

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Соня Пятница, девочка, с которой Владимир Путин встретился 12 лет назад в Кремле, рассказала, что решила связать свою жизнь со сферой кино. Об этом она сообщила агентству "ТАСС".

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Девушка заявила, что сейчас учится на продюсера в школе кино и телевидения "Индустрия". Ей очень нравится эта профессия.

"Очень люблю эту профессию, это безумно интересно. Кино попало в мою жизнь внезапно и неожиданно. Я прошла конкурс на члена молодого жюри фестиваля молодого кино "МакГаффин Film Fest" 2019". Фестиваль прошёл, и я захотела стать одним из его организаторов. Написала своим теперь уже коллегам, а они позвали меня к ним учиться. Я проучилась в киношколе 2 года, сняла несколько коротких метров и поняла, что хочу заниматься созданием кино", — рассказала Соня Пятница.

Сейчас девушке 20 лет. Её знакомство с президентом России произошло в 2011 году, когда она боролась с онкологическим заболеванием. Соня Пятница призналась ему, что хочет побывать "в Кремле, в красной башне". В 2012-м Владимир Путин исполнил её желание.