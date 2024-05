"Жизнь и смерть Кристофера Ли": документальный фильм расскажет о неизвестных страницах жизни актера

Canal Cat Films представила тизер фильма о молодости Кристофера Ли

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинопроизводственная фирма Canal Cat Films представила первый тизер документальной картины "Жизнь и смерть Кристофера Ли". Фильм расскажет о карьере известного английского актера. Этот проект будет представлен как эксклюзивный контент на платформе Kickstarter, где создатели намерены собрать примерно $50,000.

Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi is licensed under CC BY-SA 3.0

В отличие от типичных документальных фильмов, "Жизнь и смерть Кристофера Ли" в основном сосредоточится на его жизни до того, как он стал известным актером. До своей кинокарьеры Ли участвовал в Второй мировой войне, а затем занимался поисками нацистских военных преступников.

Последующие годы Кристофер Ли сыграл во множестве фильмов, среди которых одна из его самых заметных ролей — образ Сарумана в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Актер лично знал Джона Толкина, создателя этой вселенной.

THE LIFE AND DEATHS OF CHRISTOPHER LEE OFFICIAL TRAILER