Любовь Аксёнова использовала мультимедийную записную книжку для подготовки к роли в "Преступлении и наказании"

Любовь Аксёнова готовилась к роли Дуни Раскольниковой с помощью новых технологий

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Любовь Аксёнова всегда ответственно подходит к подготовке к ролям. Она сама придумывает собственные методы вживания в образы, например, ведёт дневники от лица своих героев, в которых изливает "поток сознания", а также делает специальные упражнения, которые тоже сама изобретает.

Фото: commons.wikimedia.org by Conrad Longmore is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для подготовки к роли Дуни Раскольниковой в сериале "Преступление и наказание" Аксёнова использовала приложение Coda — мультимедийную записную книжку. Она делала заметки, в которых перечисляла разные черты характера и поведения Дуни вплоть до походки.

В отдельной папке у Аксёновой был разбор другой героини Фёдора Достоевского — Настасьи Филипповны. Актриса позаимствовала у героини из "Идиота" некоторые черты для сестры Родиона Раскольникова из "Преступления и наказания".

"Я показала это своё творение Алёне Михайловой, которая играет Соню Мармеладову, она долго удивлялась, что можно так заморачиваться. Алёну обожаю, у неё иной подход — скорее органический, это тоже целая наука", — рассказала Аксёнова в интервью изданию "Собака".

Также актриса поделилась, что ей очень помогает пример мужа Павла Аксёнова, который учится в Школе системного мышления и делится с ней своими открытиями.