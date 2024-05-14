Любовь Аксёнова использовала мультимедийную записную книжку для подготовки к роли в "Преступлении и наказании"

Любовь Аксёнова всегда ответственно подходит к подготовке к ролям. Она сама придумывает собственные методы вживания в образы, например, ведёт дневники от лица своих героев, в которых изливает "поток сознания", а также делает специальные упражнения, которые тоже сама изобретает.
Для подготовки к роли Дуни Раскольниковой в сериале "Преступление и наказание" Аксёнова использовала приложение Coda — мультимедийную записную книжку. Она делала заметки, в которых перечисляла разные черты характера и поведения Дуни вплоть до походки.
В отдельной папке у Аксёновой был разбор другой героини Фёдора Достоевского — Настасьи Филипповны. Актриса позаимствовала у героини из "Идиота" некоторые черты для сестры Родиона Раскольникова из "Преступления и наказания".
"Я показала это своё творение Алёне Михайловой, которая играет Соню Мармеладову, она долго удивлялась, что можно так заморачиваться. Алёну обожаю, у неё иной подход — скорее органический, это тоже целая наука", — рассказала Аксёнова в интервью изданию "Собака".
Также актриса поделилась, что ей очень помогает пример мужа Павла Аксёнова, который учится в Школе системного мышления и делится с ней своими открытиями.
"Именно он, кстати, и показал мне приложение Coda. Инженерный подход — вот что вызывает у меня азарт! Как сложить листочек, чтобы результат был идеальным. Как придумать формулу, которая позволит процессу решиться наилучшим образом", — сказала Аксёнова в том же интервью.
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