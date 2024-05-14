Стало известно, куда пропал и почему больше не снимается актёр Олег Шкловский

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Актёр Олег Шкловский больше не хочет сниматься в кино и играть в театре

1:12
Кино

Олег Шкловский — знаменитый российский актёр, прослуживший 20 лет в театре "Современник". Также он известен своими ролями в кино. Актёр снялся в фильмах "Здравствуйте, я ваша тётя!", "Нужные люди", "Радости и печали большого города" и других, а также в сериалах "Джокер" и "Не родись красивой".

Актёр Олег Шкловский больше не хочет сниматься в кино и играть в театре
Фото: flickr.com by 55Laney69 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В последнее время про Шкловского не появляется никакой информации. После 2019 года, когда он снялся в мини-сериале "Джокер 3. Технология войны", Олег Менделевич больше нигде не снимался.

Актёр перестал сниматься в кино, потому что он, по его собственному выражению, "не хочет плевать в вечность". Шкловскому не нравятся сценарии, которые ему предлагают, и он их просто выбрасывает. Также он перестал играть в театре.

Шкловский считает, что в качестве актёра сделал всё, что мог, и больше не видит смысла продолжать этим заниматься. Ему хватает денег на жизнь, и теперь он хочет просто отдыхать. Два сына Шкловского пошли по стопам отца. Один из них уже стал актёром, а другой недавно окончил ВГИК.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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