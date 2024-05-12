Возвращение культового "Универа": как Кузя стал миллионером и продолжает борьбу за любовь Маши

Кузя станет олигархом в продолжении ситкома "Универ"

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно стало известно о начале съемок новых эпизодов популярного сериала "Универ" под руководством режиссера Вячеслава Дусмухаметова. В новом сезоне ситкома зрителям расскажут, что случилось с любимыми персонажами за прошедшие 13 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Актер Виталий Гогунский также вернется на съемочную площадку. Он признался, что сомневался в решении принять участие в проекте. Гогунскому изначально не хотелось возвращаться к образу наивного Кузи, но изменения в судьбе его персонажа побудили актера изменить свое мнение.

"Когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: "Вернись, Кузя станет олигархом", я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок," — поделился Гогунский в интервью для "7Дней.ру".

В сюжете Кузя обогатился, занимаясь бизнесом с пельменями, но его давние чувства к капризной блондинке Маше остались неизменными. В новых сериях миллионер Кузя будет прилагать все усилия, чтобы завоевать сердце своей возлюбленной.