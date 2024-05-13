Лариса Голубкина назвала распространённую ошибку актрис в воспитании детей

Лариса Голубкина считает, что редкая актриса может стать хорошей матерью

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Лариса Голубкина порассуждала о том, как актрисы должны воспитывать своих детей, и отметила, что часто из-за постоянных съёмок или выходов на сцену детям уделяется слишком мало внимания.

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Актриса привела свой собственный пример. Лариса Ивановна не считает себя идеальной матерью. Она призналась, что в какой-то период не замечала, что в её дочери Марии Голубкиной происходили внутренние перемены, и не оказала ей необходимую поддержку, какую только мама может дать девочке.

"Мамы должны воспитывать своих дочерей, готовить их для замужества, а я с собой-то не могла разобраться", — рассказала звезда "Гусарской баллады" в интервью kp.ru.

Лариса Голубкина уверена, что если актрисы чувствуют, что не могут совмещать работу и материнство, они должны либо вообще не заводить детей, либо на время приостановить карьеру и полностью посвятить себя детям.

Вдова Андрея Миронова восхищается актрисой и многодетной матерью Марией Порошиной и считает её эталоном, на который должны равняться другие представительницы звёздной профессии, решившие стать мамами.