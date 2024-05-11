Дэйв Каллахэм напишет сценарий для продолжения фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

Сценарист Дэйв Каллахэм будет работать над продолжением фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
Сообщается, что Дэйва Каллахэма привлекли к работе над сиквелом после успеха "Годзиллы и Конга" в прокате. Фильм заработал 555 миллионов долларов. Он стал самым прибыльным проектом всей франшизы после выхода картины "Конг: Остров черепа" в 2017 году.
Напомним, что Дэйв Каллахэм работал над многими проектами. Среди них — "Неудержимые", "Чудо-женщина 1984", "Человек-паук: Паутина вселенных" и другие.
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