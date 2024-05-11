Дэйв Каллахэм напишет сценарий для продолжения фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

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Дэйв Каллахэм будет работать над новой частью "Годзиллы и Конга"

0:42
Кино

Сценарист Дэйв Каллахэм будет работать над продолжением фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter". 

Дэйв Каллахэм будет работать над новой частью "Годзиллы и Конга"
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что Дэйва Каллахэма привлекли к работе над сиквелом после успеха "Годзиллы и Конга" в прокате. Фильм заработал 555 миллионов долларов. Он стал самым прибыльным проектом всей франшизы после выхода картины "Конг: Остров черепа" в 2017 году.

Напомним, что Дэйв Каллахэм работал над многими проектами. Среди них — "Неудержимые", "Чудо-женщина 1984", "Человек-паук: Паутина вселенных" и другие.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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