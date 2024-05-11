Зепюр Брутян раскрыла, какие действия следует предпринять парам, чтобы жизнь стала разнообразнее

Зепюр Брутян посоветовала "добавлять щепотку юмора" в отношения

0:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Зепюр Брутян, актриса и жена Павла Прилучного, рассказала в интервью "kino.mail.ru", какие действия следует предпринять парам, чтобы разнообразить жизнь.

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Она посоветовала больше времени проводить вместе, удивлять партнёра и чаще шутить.

"Нужно чаще проводить время только вдвоём, стараться продолжать удивлять друг друга и во всём добавлять щепотку юмора. Без него никуда", — заявила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Зепюр Брутян рассказала о ролях, которые она хотела бы когда-нибудь исполнить в кино.