Зепюр Брутян, актриса и жена Павла Прилучного, рассказала в интервью "kino.mail.ru", какие действия следует предпринять парам, чтобы разнообразить жизнь.
Она посоветовала больше времени проводить вместе, удивлять партнёра и чаще шутить.
"Нужно чаще проводить время только вдвоём, стараться продолжать удивлять друг друга и во всём добавлять щепотку юмора. Без него никуда", — заявила актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что Зепюр Брутян рассказала о ролях, которые она хотела бы когда-нибудь исполнить в кино.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.