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Зепюр Брутян раскрыла, какие действия следует предпринять парам, чтобы жизнь стала разнообразнее

Зепюр Брутян посоветовала "добавлять щепотку юмора" в отношения

0:35
Кино

Зепюр Брутян, актриса и жена Павла Прилучного, рассказала в интервью "kino.mail.ru", какие действия следует предпринять парам, чтобы разнообразить жизнь.

Зепюр Брутян посоветовала "добавлять щепотку юмора" в отношения
Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она посоветовала больше времени проводить вместе, удивлять партнёра и чаще шутить.

"Нужно чаще проводить время только вдвоём, стараться продолжать удивлять друг друга и во всём добавлять щепотку юмора. Без него никуда", — заявила актриса. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Зепюр Брутян рассказала о ролях, которые она хотела бы когда-нибудь исполнить в кино. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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