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Кинокомпания "Universal Pictures" нашла актёра на главную роль в новом "Мире Юрского периода"

Мануэль Рульфо исполнит главную роль в новом "Мире Юрского периода"

0:46
Кино

Компания "Universal Pictures" нашла актёра на главную роль в перезапуске "Мира Юрского периода". Об этом пишет портал "Deadline".

Мануэль Рульфо исполнит главную роль в новом "Мире Юрского периода"
Фото: Wikipedia by Jynus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Им станет Мануэль Рульфо. Ранее он играл в сериале "Линкольн для адвоката" и в других проектах. При этом в перезапуске также снимутся Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бейли. В качестве режиссёра выступит Гарет Эдвардс.

Создатели пока не сообщали детали сюжета нового "Мира Юрского периода". Однако  известно, что в фильме покажут современный мир, в котором появятся динозавры. Выход картины на экраны ожидается 2 июля 2025 года. Съёмки начнутся в ближайшие месяцы.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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