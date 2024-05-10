Никита Кологривый заявил, что все артисты ему рады

Никита Кологривый: "Все артисты рады меня видеть!"

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый сообщил, что все артисты рады его видеть. Об этом он написал в истории своего Instagram*-аккаунта.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В сопровождении к высказыванию актёр прикрепил видео коллеги Анастасии Уколовой.

"Вот уже пол года каждый день снимаюсь с Никитой Кологривым. И он везде! В телевизоре, на YouTube, в Instagram*, в рилсах, в интервью! Как будто нет других актёров! Сегодня у меня первый съёмочный день в новом проекте. Кто же будет мой партнёр?", — сказала актриса.

Ранее Никита Кологривый пообещал хулиганить только на съёмочной площадке.

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