Никита Кологривый заявил, что все артисты ему рады

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый сообщил, что все артисты рады его видеть. Об этом он написал в истории своего Instagram*-аккаунта.
В сопровождении к высказыванию актёр прикрепил видео коллеги Анастасии Уколовой.
"Вот уже пол года каждый день снимаюсь с Никитой Кологривым. И он везде! В телевизоре, на YouTube, в Instagram*, в рилсах, в интервью! Как будто нет других актёров! Сегодня у меня первый съёмочный день в новом проекте. Кто же будет мой партнёр?", — сказала актриса.
Ранее Никита Кологривый пообещал хулиганить только на съёмочной площадке.
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Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.