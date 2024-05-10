Актриса Екатерина Волкова призналась, что ей обидно за Марию Ильюхину

Екатерина Волкова, исполнительница роли Веры в сериале "Воронины", призналась, что ей обидно за Марию Ильюхину. Слова актрисы привело издание "7дней".
Она сообщила, что ей и зрителям тяжело принять новых персонажей в ленте.
"Я понимаю так же, что у вас, наших дорогих зрителей, есть своя картина мира семьи Ворониных и вам сложно принять в ней новых героев. Все мы давно полюбили Машу Ильюхину, она выросла на наших глазах. Да, мне тоже обидно", — заявила Екатерина Волкова.
Она добавила, что решение утверждать актёра на роль или нет принимают канал и создатели проекта. В этом они опираются на собственные внутренние критерии, а также ощущения.
Официальный кастинг уже говорит о том, что он не только для одного человека, — параллельно его проходят и другие. И решение о замене не только Маши, но и всех персонажей-детей, принимают канал и авторы нового сериала, которые в свою очередь пришли к выводу, что хотят видеть в данных ролях других актёров, опираясь на их внутренние критерии и ощущения, которым они следуют в рамках успешного проекта "Воронины" много лет подряд", — рассказала актриса.
Напомним, что в сериал "Костя — Вера", спин-офф "Ворониных", не взяли Марию Ильюхину. Роль Маши исполнит актриса Карина Орлова. Марию Ильюхину задел этот факт — она играла в сериале на протяжении 10-и лет.
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