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Актриса Екатерина Волкова призналась, что ей обидно за Марию Ильюхину

Екатерине Волковой обидно за Марию Ильюхину

1:33
Кино

Екатерина Волкова, исполнительница роли Веры в сериале "Воронины", призналась, что ей обидно за Марию Ильюхину. Слова актрисы привело издание "7дней".

Екатерине Волковой обидно за Марию Ильюхину
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она сообщила, что ей и зрителям тяжело принять новых персонажей в ленте.

"Я понимаю так же, что у вас, наших дорогих зрителей, есть своя картина мира семьи Ворониных и вам сложно принять в ней новых героев. Все мы давно полюбили Машу Ильюхину, она выросла на наших глазах. Да, мне тоже обидно", — заявила Екатерина Волкова. 

Она добавила, что решение утверждать актёра на роль или нет принимают канал и создатели проекта. В этом они опираются на собственные внутренние критерии, а также ощущения.

Официальный кастинг уже говорит о том, что он не только для одного человека, — параллельно его проходят и другие. И решение о замене не только Маши, но и всех персонажей-детей, принимают канал и авторы нового сериала, которые в свою очередь пришли к выводу, что хотят видеть в данных ролях других актёров, опираясь на их внутренние критерии и ощущения, которым они следуют в рамках успешного проекта "Воронины" много лет подряд", — рассказала актриса. 

Напомним, что в сериал "Костя — Вера", спин-офф "Ворониных", не взяли Марию Ильюхину. Роль Маши исполнит актриса Карина Орлова. Марию Ильюхину задел этот факт — она играла в сериале на протяжении 10-и лет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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