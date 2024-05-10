Константин Хабенский рассказал, что выйти из состояния звёздной болезни ему помогли друзья

Константин Хабенский признался, что у него была звёздная болезнь

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Константин Хабенский признался, что у него была звёздная болезнь. Об этом пишет издание "7дней" со ссылкой на "Радио 7".

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ringo is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он заявил, что человек, у которого есть звёздная болезнь, может даже начать ходить по-другому.

"Очень аккуратно нужно подходить к людям, которые попали в зону внимания зрителей и начали себя вести по-другому вплоть до походки. После "Убойной силы" на себе это ощутил", — рассказал Константин Хабенский.

Актёр добавил, что друзья помогли ему пережить период звёздной болезни.

"У меня есть друзья, которые спокойно и беспощадно констатировали мои стадии звёздной болезни. Как-то раз зашли в магазин купить пиво, старший товарищ посмотрел на собаку, которая, видимо, ждала от нас колбасу, и сказал мне: "Узнала, узнала". Друзья помогают такие моменты пережить. Поэтому всё прошло само собой", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала об актёрах, которые дружат с детства. Среди них есть Константин Хабенский и Михаил Пореченков.