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Началась работа над новой картиной по франшизе "Властелин колец"

Новый фильм по франшизе "Властелин колец" находится в разработке

0:49
Кино

Гендиректор "Warner Bros. Discovery" Дэвид Заслав объявил, что началась работа над новым фильмом по франшизе "Властелин колец". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter". 

Новый фильм по франшизе "Властелин колец" находится в разработке
Фото: flickr.com by Tom Hall is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера картины "Охота на Голлума" должна состояться в 2026 году. Её продюсером будет Питер Джексон. Ранее он являлся режиссёром оригинальной серии фильмов. При этом в качестве продюсеров также выступят Фрэн Уолш и Филипп Бойерс. В прошлом они работали над сценариями известной ленты. 

Режиссёром "Охоты на Голлума" станет Энди Серкис. При этом он снова исполнит роль Голлума в картине. 

Ранее стало известно, что фильмы "Властелин колец" покажут в кинотеатрах США.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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