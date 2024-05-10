Началась работа над новой картиной по франшизе "Властелин колец"

Новый фильм по франшизе "Властелин колец" находится в разработке

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Гендиректор "Warner Bros. Discovery" Дэвид Заслав объявил, что началась работа над новым фильмом по франшизе "Властелин колец". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by Tom Hall is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера картины "Охота на Голлума" должна состояться в 2026 году. Её продюсером будет Питер Джексон. Ранее он являлся режиссёром оригинальной серии фильмов. При этом в качестве продюсеров также выступят Фрэн Уолш и Филипп Бойерс. В прошлом они работали над сценариями известной ленты.

Режиссёром "Охоты на Голлума" станет Энди Серкис. При этом он снова исполнит роль Голлума в картине.

Ранее стало известно, что фильмы "Властелин колец" покажут в кинотеатрах США.