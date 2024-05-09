Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алиса Вокс раскрыла причины увольнения Юлии Коган из группы "Ленинград"
Макароны пенне с фасолью и овощами: полезное блюдо
Нейросеть прогнозирует склонность к членовредительству с точностью 92%
Расслабься и снизь вес: применение ванн в борьбе с избыточным весом и целлюлитом
Долгоносик может нанести ущерб клубнике
SberPay теперь доступен в Турции
Эксперты ответили, как кот переносит разлуку с хозяином
Диабет является главным фактором развития невропатии
Александр Сокуров заявил, что он никак не связан с фильмом "Во сне ты горько плакал"
Владимир Машков рассказал об основных задачах, которые должны стоять перед сферой культуры

Владимир Машков вряд ли станет работать в госорганах

1:04
Кино

Актёр Владимир Машков заявил, что вряд ли станет работником государственных органов. Об этом он рассказал агентству "ТАСС".

Владимир Машков вряд ли станет работать в госорганах
Фото: klops.ru by Александр Подгорчук is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Народный артист России пояснил, что является творческой личностью.

"Вряд ли, я человек творческий. И я чувствую себя там [в Театре Олега Табакова] очень комфортно", — сообщил Владимир Машков.

При этом он рассказал о главных задачах, которые, по его мнению, должны стоять перед сферой культуры. Владимир Машков предложил уделить внимание истории, языку и смыслам нашей страны.

"Прежде всего мы должны всё-таки понять, что мы великая многонациональная страна с великой, ещё не разгаданной культурой, и поэтому внимание, конечно, — к нашей истории, к нашему языку, к нашим смыслам — вот это, наверное, самое главное", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала о мнении поклонников сериала "Великолепный век". Они заключили, что народный артист РФ идеально подошёл бы на роль султана Сулеймана.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Макароны пенне с фасолью и овощами: полезное блюдо
Нейросеть прогнозирует склонность к членовредительству с точностью 92%
Расслабься и снизь вес: применение ванн в борьбе с избыточным весом и целлюлитом
Долгоносик может нанести ущерб клубнике
SberPay теперь доступен в Турции
Эксперты ответили, как кот переносит разлуку с хозяином
Диабет является главным фактором развития невропатии
Александр Сокуров заявил, что он никак не связан с фильмом "Во сне ты горько плакал"
Страховая компания "АСТК" доказала свой успех
КНР обвинил США в "экономическом принуждении"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников