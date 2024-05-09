Владимир Машков рассказал об основных задачах, которые должны стоять перед сферой культуры

Владимир Машков вряд ли станет работать в госорганах

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Владимир Машков заявил, что вряд ли станет работником государственных органов. Об этом он рассказал агентству "ТАСС".

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Народный артист России пояснил, что является творческой личностью.

"Вряд ли, я человек творческий. И я чувствую себя там [в Театре Олега Табакова] очень комфортно", — сообщил Владимир Машков.

При этом он рассказал о главных задачах, которые, по его мнению, должны стоять перед сферой культуры. Владимир Машков предложил уделить внимание истории, языку и смыслам нашей страны.

"Прежде всего мы должны всё-таки понять, что мы великая многонациональная страна с великой, ещё не разгаданной культурой, и поэтому внимание, конечно, — к нашей истории, к нашему языку, к нашим смыслам — вот это, наверное, самое главное", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала о мнении поклонников сериала "Великолепный век". Они заключили, что народный артист РФ идеально подошёл бы на роль султана Сулеймана.