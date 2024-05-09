Владимир Машков рассказал об основных задачах, которые должны стоять перед сферой культуры

Актёр Владимир Машков заявил, что вряд ли станет работником государственных органов. Об этом он рассказал агентству "ТАСС".
Народный артист России пояснил, что является творческой личностью.
"Вряд ли, я человек творческий. И я чувствую себя там [в Театре Олега Табакова] очень комфортно", — сообщил Владимир Машков.
При этом он рассказал о главных задачах, которые, по его мнению, должны стоять перед сферой культуры. Владимир Машков предложил уделить внимание истории, языку и смыслам нашей страны.
"Прежде всего мы должны всё-таки понять, что мы великая многонациональная страна с великой, ещё не разгаданной культурой, и поэтому внимание, конечно, — к нашей истории, к нашему языку, к нашим смыслам — вот это, наверное, самое главное", — заявил он.
Ранее Pravda.Ru писала о мнении поклонников сериала "Великолепный век". Они заключили, что народный артист РФ идеально подошёл бы на роль султана Сулеймана.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.