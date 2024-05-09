Милославская нашла замену Петрову: стало известно, с кем встречается актриса

Новым избранником Стаси Милославской стал журналист Трифон Бебутов

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Стася Милославская похоже больше не свободна. После того как Александр Петров встретил другую женщину и быстро женился на ней, актриса начала встречаться с Трифоном Бебутовым, медиаменеджером, журналистом и сценаристом.

Фото: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia is licensed under public domain

Три года Стася и Александр были вместе, и дело шло к свадьбе. Однако в прошлом году Петров случайно познакомился с непубличной девушкой и влюбился в неё. Многие тогда жалели Стасю, но она не стала долго горевать.

На последних светских мероприятиях Стасю можно увидеть в компании 33-летнего Трифона. Он не только брал у неё интервью, но и отметил с ней её 29-летие. Пара выглядит счастливой, и многие считают, что они могут стать прекрасной семейной парой.