Я потрогаю тебя здесь, если ты не против: Майкл Дуглас заявил, что хорошему актеру не нужны координаторы интимных сцен

Звезда "Основного инстинкта" Дуглас высмеял "секс-координаторов" на съемках фильмов

1:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Майкл Дуглас, актёр, известный по ролям в десятках популярных фильмов, включая эротические мелодрамы и триллеры, критически относится к изменениям в подходе к съёмкам сексуальных сцен в Голливуде.

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В интервью Radio Times звезда "Основного инстинкта" поделился своим мнением о тенденции уменьшения количества сцен секса в фильмах, а также о присутствии на съёмочной площадке так называемых "секс-координаторов".

"Я уже вышел из того возраста, когда мне нужно беспокоиться об этом. Но все это, конечно, интересно — все эти координаторы по интимным вопросам. У меня складывается стойкое ощущение, что руководители студий отбирают контроль у создателей фильма, у режиссеров, и это при том, что были и ужасные оплошности в этой области и домогательства", — прокомментировал Майкл Дуглас.

Актер, сыгравший в фильме "Роковое влечение" также отметил, что интимные сцены всегда прописаны в сценариях и досконально срежиссированы, как и сцены драк.

"Я, как мужчина, беру на себя ответственность за комфорт женщины. Обсуждаю это с ней: "Хорошо, я потрогаю тебя здесь, если ты не против". Это очень непросто, но выглядит органично, это и есть хорошая актёрская игра", — поделился Дуглас.

Актёр рассказал, что он обсудил эту тему с женщинами, с которыми снимался в эротических фильмах, и у них появился отличный повод для шуток.

В последние годы киностудии и телеканалы начали использовать координаторов по интимным сценам на съёмочных площадках. Однако эта концепция по-прежнему вызывает разногласия: кто-то ратует за неё, другие — против.