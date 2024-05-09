Там кинокультура только зарождается: Кристен Стюарт переехала в Латвию для работы над новым фильмом

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт заявила, что снимет свой первый фильм в Латвии

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт снимет свой первый фильм в Латвии, чтобы дистанцироваться от Голливуда и работать над экранизацией мемуаров "Хронология воды" Лидии Юкнавич.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Актриса, пробующая свои силы в режиссуре, решила отказаться от работы в США и вместо съемок биографической драмы с Имоджен Путс в главной роли перебраться в Латвию, где, по ее словам, над ней не будут довлеть сложившиеся традиции киноиндустрии.

"Там кинокультура только зарождается. Я полностью согласна с тем, как мы снимаем фильмы здесь, в США, но мне нужна была некая радикальная отстраненность. Я пока не режиссер. Мне нужно снять студенческий фильм. Я не могу сделать это здесь", — заявила Стюарт.

Актриса утверждает, что это решение было продиктовано стремлением к "творческой свободе". Но ей предстоит преодолеть немало технических проблем, поскольку создателям картины придется строить декорации в Латвии, чтобы воссоздать различные города США, упомянутые в мемуарах.

Сейчас Кристен Стюарт занимается "мягкой подготовкой" к "Хронологии воды". Дата выхода фильма пока не обсуждалась.