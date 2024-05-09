Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда "Основного инстинкта" Дуглас высмеял "секс-координаторов" на съемках фильмов
Возвращающиеся заморозки могут нанести серьёзный ущерб
Правила въезда в Таиланд для россиян в 2024
Эксперты "Ингосстраха" рассказали, зачем нужна страховка для пожилых туристов
Названы ключевые ошибки при сдаче квартиры в аренду
Названо время, когда лучше есть фрукты
Эксперты рассказали, как приучить кота спать с вами
Bentley заменит мотор W-12 на мощный гибридный V8
Весенний суп из молодой крапивы: подаём его со сваренным вкрутую яйцом и сметаной
Там кинокультура только зарождается: Кристен Стюарт переехала в Латвию для работы над новым фильмом

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт заявила, что снимет свой первый фильм в Латвии

1:15
Кино

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт снимет свой первый фильм в Латвии, чтобы дистанцироваться от Голливуда и работать над экранизацией мемуаров "Хронология воды" Лидии Юкнавич.

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт заявила, что снимет свой первый фильм в Латвии
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Актриса, пробующая свои силы в режиссуре, решила отказаться от работы в США и вместо съемок биографической драмы с Имоджен Путс в главной роли перебраться в Латвию, где, по ее словам, над ней не будут довлеть сложившиеся традиции киноиндустрии.

"Там кинокультура только зарождается. Я полностью согласна с тем, как мы снимаем фильмы здесь, в США, но мне нужна была некая радикальная отстраненность. Я пока не режиссер. Мне нужно снять студенческий фильм. Я не могу сделать это здесь", — заявила Стюарт.

Актриса утверждает, что это решение было продиктовано стремлением к "творческой свободе". Но ей предстоит преодолеть немало технических проблем, поскольку создателям картины придется строить декорации в Латвии, чтобы воссоздать различные города США, упомянутые в мемуарах.

Сейчас Кристен Стюарт занимается "мягкой подготовкой" к "Хронологии воды". Дата выхода фильма пока не обсуждалась.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Последние материалы
Правила въезда в Таиланд для россиян в 2024
Эксперты "Ингосстраха" рассказали, зачем нужна страховка для пожилых туристов
Названы ключевые ошибки при сдаче квартиры в аренду
Названо время, когда лучше есть фрукты
Эксперты рассказали, как приучить кота спать с вами
Bentley заменит мотор W-12 на мощный гибридный V8
Весенний суп из молодой крапивы: подаём его со сваренным вкрутую яйцом и сметаной
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт заявила, что снимет свой первый фильм в Латвии
Как девушке научиться отжиматься от пола? Ответила тренер
Красивые губы: шесть естественных методов для восстановления розового оттенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников