Неожиданная причина, по которой Анастасия Вертинская не любит вспоминать "Алые паруса"

Анастасия Вертинская прославилась в 15 лет, когда снялась в фильме Александра Птушко "Алые паруса". Казалось бы, она должна вспоминать с удовольствием о своём звёздном дебюте, однако в реальности вышло наоборот: актриса не любит вспоминать роль Ассоль.
Любой талантливый артист не сразу добился профессионализма, ведь когда-то все были неопытными. Вертинская была очень юной и на тот момент толком не знала, как держаться перед камерой. Она не всегда могла понять, чего хотел режиссёр и другие члены съёмочной команды.
Кроме того, из-за съёмок в "Алых парусах" пострадала учёба Вертинской. Ей пришлось перевестись из своего учебного заведения в школу рабочей молодёжи, где была упрощённая программа.
Впрочем, не самый приятный первый опыт в кино не отвернул юную Анастасию от дальнейшего продвижения по актёрскому пути. Уже через год она снялась в "Человеке-амфибии" и обрела ещё большую популярность в Советском Союзе.
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