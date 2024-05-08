Российская актриса Яна Поплавская рассказала в своем Телеграм канале, что в Москве в середине мая снова включили отопление.
Вчера она приехала со съемок домой и не сразу поняла, почему так тепло в квартире. До этого стоял страшный холод, в Москве ночью было около ноля, а днём +5.
Как оказалось, столичные власти дали отопление, несмотря на то что сейчас не сезон. На памяти актрисы это случилось впервые, за что она выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину, который прислушался к мнению горожан.
При этом актриса отметила, что утверждения будто нельзя быстро согреть дома, и требуется долгая раскачка отопительной системы — не совсем точны.
"Всем российским городам таких мэров. Европе — завидовать России. У нас все хорошо", — написала Поплавская.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.