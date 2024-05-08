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Европе - завидовать России. У нас все хорошо: Полавская рассказала, что в Москве включили отопление

Яна Поплавская выразила благодарность Собянину за горячие батареи

0:54
Кино

Российская актриса Яна Поплавская рассказала в своем Телеграм канале, что в Москве в середине мая снова включили отопление.

Яна Поплавская выразила благодарность Собянину за горячие батареи
Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Вчера она приехала со съемок домой и не сразу поняла, почему так тепло в квартире. До этого стоял страшный холод, в Москве ночью было около ноля, а днём +5.

Как оказалось, столичные власти дали отопление, несмотря на то что сейчас не сезон. На памяти актрисы это случилось впервые, за что она выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину, который прислушался к мнению горожан.

При этом актриса отметила, что утверждения будто нельзя быстро согреть дома, и требуется долгая раскачка отопительной системы — не совсем точны.

"Всем российским городам таких мэров. Европе — завидовать России. У нас все хорошо", — написала Поплавская.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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