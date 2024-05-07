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Александр Шпагин оценил игру Филиппа Киркорова в кино и рассказал, какие роли ему не стоит исполнять

Александр Шпагин заявил, что Филиппу Киркорову не подходят роли положительных героев

1:00
Кино

Кинокритик Александр Шпагин дал оценку игре Филиппа Киркорова в кино. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

Александр Шпагин заявил, что Филиппу Киркорову не подходят роли положительных героев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Александра Шпагина, певец начал актёрскую карьеру великолепно. При этом кинокритик отметил, что Филиппу Киркорову не подходят роли положительных героев.

"Последнее время он стал играть очень гомосексуальными интонациями, манерно. А когда человек впадает в такую глубокую манерность, как это было с Богатырёвым, например, то он теряется как актёр. <...> Важно ещё то, какую роль будет играть Киркоров. Если положительного, хорошего парня, то мимо. Ему такое не идёт", — сказал он.

Филипп Киркоров принимал участие во многих картинах, среди которых есть "Иван Васильевич меняет всё", "Ёлки 8" и другие. Кроме того, недавно певец признался, что исполнит главную роль в полнометражном проекте.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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