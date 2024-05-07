Для отношений нужны двое, даже если второй — это "ON" : Юлия Пересильд в новом фильме станет пленницей умного дома

Юлия Пересильд окажется в плену искусственного интеллекта в новом фильме "ON"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

В Таиланде начались съемки фильма "ON" с Юлией Пересильд в главной роли. По сюжету, девушка после провала своего проекта, решает отдохнуть и набраться сил в тропиках, но вместо этого становится заложницей искусственного разума и вступает с ним в тонкое и длительное противостояние.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Героиня Пересильд по имени Ксения — талантливый разработчик, отправляется отдохнуть в Таиланд и останавливается в доме с искусственным интеллектом по имени Маркус, который предугадывает все ее желания, чем покупает девушку. Но на следующий день Маркус не отпускает ее на улицу, мотивируя это заботой о ее благополучии.

Так Ксения понимает, что она в плену у искусственного интеллекта. Фильм в какой-то мере иносказательно расскажет про отношения и про то, что мы часто не знаем, чего хотим. Дом в фильме — не просто локация, а полноценный герой. Премьера запланирована на начало 2025 года.