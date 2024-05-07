В Таиланде начались съемки фильма "ON" с Юлией Пересильд в главной роли. По сюжету, девушка после провала своего проекта, решает отдохнуть и набраться сил в тропиках, но вместо этого становится заложницей искусственного разума и вступает с ним в тонкое и длительное противостояние.
Героиня Пересильд по имени Ксения — талантливый разработчик, отправляется отдохнуть в Таиланд и останавливается в доме с искусственным интеллектом по имени Маркус, который предугадывает все ее желания, чем покупает девушку. Но на следующий день Маркус не отпускает ее на улицу, мотивируя это заботой о ее благополучии.
Так Ксения понимает, что она в плену у искусственного интеллекта. Фильм в какой-то мере иносказательно расскажет про отношения и про то, что мы часто не знаем, чего хотим. Дом в фильме — не просто локация, а полноценный герой. Премьера запланирована на начало 2025 года.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.