Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узбекистан отменил требование о страховании ипотечного жилья
Польза картофельного отвара для огородников
Владимир Путин вступил в должность президента на новый срок
Ольга Петрова: вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено
Путин заявил, что правительство РФ обеспечило достойный рост доходов граждан
Плиометрические упражнения для верхней части тела среднего уровня
Это насекомое приносит немало хлопот дачникам
Назван необычный способ борьбы с хроническим стрессом
Веганский банановый смузи с арахисовым маслом
Вовремя передумал и правильно сделал: как Гайдай чуть не назвал "Бриллиантовую руку"

Гайдай планировал назвать "Бриллиантовую руку" совершенно по-другому

1:07
Кино

"Бриллиантовая рука" прогремела по всему Советскому Союзу. Зрители бежали в кинотеатры, чтобы посмотреть криминальную комедию с Юрием Никулиным в главной роли.

Гайдай планировал назвать "Бриллиантовую руку" совершенно по-другому
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Трудно представить, что этот фильм мог бы называться по-другому. Яркое название "Бриллиантовая рука" сразу настраивает на авантюрный лад, однако поначалу Леонид Гайдай планировал назвать свой шедевр менее выразительно.

Гайдай задумал снять комедию о перевозке драгоценностей в гипсе после того, как прочитал в газете заметку о реальных контрабандистах, которые так делали. Режиссёр так и собирался назвать фильм — "Контрабандисты".

В результате Леонид Иович всё же передумал давать комедии такое название, потому что оно сразу навело бы зрителей на мысли о преступном мире. Было решено назвать фильм не настолько прямолинейно, зато более интригующе.

Многие критики уверены, что успех "Бриллиантовой руки" во многом связан с названием, ведь часто зрители именно по названиям выбирают, какой смотреть фильм.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Обороне ВСУ предрекли "эффект домино", Работино почти освобождено Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Последние материалы
Назван необычный способ борьбы с хроническим стрессом
Веганский банановый смузи с арахисовым маслом
Вы удивитесь, узнав о двух необычных продуктах, способных вызывать целлюлит
Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ
Раскрыт секрет стройности Людмилы Гурченко
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Эксперты дали ответ, почему кошка ложится на клавиатуру, когда мы работаем
Певица Нюша сообщила о разрыве с мужем
"Новая перестраховочная компания" получила лицензию от ЦБ
Ташуев сказал, что с приходом нового тренера "Факел" играет по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников