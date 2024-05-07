Вовремя передумал и правильно сделал: как Гайдай чуть не назвал "Бриллиантовую руку"

Гайдай планировал назвать "Бриллиантовую руку" совершенно по-другому

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

"Бриллиантовая рука" прогремела по всему Советскому Союзу. Зрители бежали в кинотеатры, чтобы посмотреть криминальную комедию с Юрием Никулиным в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Трудно представить, что этот фильм мог бы называться по-другому. Яркое название "Бриллиантовая рука" сразу настраивает на авантюрный лад, однако поначалу Леонид Гайдай планировал назвать свой шедевр менее выразительно.

Гайдай задумал снять комедию о перевозке драгоценностей в гипсе после того, как прочитал в газете заметку о реальных контрабандистах, которые так делали. Режиссёр так и собирался назвать фильм — "Контрабандисты".

В результате Леонид Иович всё же передумал давать комедии такое название, потому что оно сразу навело бы зрителей на мысли о преступном мире. Было решено назвать фильм не настолько прямолинейно, зато более интригующе.

Многие критики уверены, что успех "Бриллиантовой руки" во многом связан с названием, ведь часто зрители именно по названиям выбирают, какой смотреть фильм.