Вовремя передумал и правильно сделал: как Гайдай чуть не назвал "Бриллиантовую руку"

"Бриллиантовая рука" прогремела по всему Советскому Союзу. Зрители бежали в кинотеатры, чтобы посмотреть криминальную комедию с Юрием Никулиным в главной роли.
Трудно представить, что этот фильм мог бы называться по-другому. Яркое название "Бриллиантовая рука" сразу настраивает на авантюрный лад, однако поначалу Леонид Гайдай планировал назвать свой шедевр менее выразительно.
Гайдай задумал снять комедию о перевозке драгоценностей в гипсе после того, как прочитал в газете заметку о реальных контрабандистах, которые так делали. Режиссёр так и собирался назвать фильм — "Контрабандисты".
В результате Леонид Иович всё же передумал давать комедии такое название, потому что оно сразу навело бы зрителей на мысли о преступном мире. Было решено назвать фильм не настолько прямолинейно, зато более интригующе.
Многие критики уверены, что успех "Бриллиантовой руки" во многом связан с названием, ведь часто зрители именно по названиям выбирают, какой смотреть фильм.
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